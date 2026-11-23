Defensa Civil, bomberos, Policía y personal municipal trabajaron en un operativo de emergencia durante la madrugada.

La concejal Margarita López comentó por Radio Salta que "la lluvia llegó de manera imprevista y afectó a numerosos barrios. Ahora se pueden ver muchos serpientes, yacarés y alacranes" indicó.

La edil dijo que "las asistencia médica a los damnificados se vio dificultada porque el hospital local no cuenta con ambulancias".

La concejal Lopez contó que "los canales de Cornejo no dieron abasto para el escurrimiento de las aguas de la tormenta, pese a haber sido muy saneados por parte de la comuna local".