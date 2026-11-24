El Hospital Público Materno Infantil recibió un reconocimiento del Ministerio de Salud Pública de Tucumán por el trabajo “Estrategia multidisciplinaria para fortalecer la calidad y seguridad asistencial en un hospital de alta complejidad”, presentado en el I Congreso Argentino de Calidad y Seguridad del Paciente.

La distinción destacó los resultados demostrables de la experiencia, el cumplimiento de los criterios de valoración del Comité Científico y su potencial de aplicación en otras instituciones.

La estrategia consiste en realizar recorridas sistemáticas por los servicios del hospital para evaluar procesos asistenciales y de apoyo mediante herramientas estandarizadas. Estas instancias permiten identificar oportunidades de mejora y comunicarlas a los responsables de cada sector para la elaboración e implementación de planes de acción.

La iniciativa está a cargo del Equipo Multidisciplinario de Fortalecimiento de la Calidad y Seguridad Asistencial y Laboral, conformado mediante instrumento legal y coordinado por la Coordinación de Calidad y Control de Gestión.

Otras experiencias presentadas

El hospital también compartió trabajos en modalidad póster sobre distintas dimensiones de la calidad asistencial. Las presentaciones incluyeron experiencias del Comité de Seguridad del Paciente; de Terapia Intermedia Pediátrica, sobre humanización de la atención; del Área Crítica Pediátrica, sobre teleasistencia remota y traslado de alta complejidad, y de la Unidad de Gestión de Epidemiología e Infectología, sobre prevención y control de infecciones.

La participación permitió intercambiar conocimientos y compartir las prácticas que desarrollan los equipos del hospital para mejorar los procesos de atención, fortalecer la seguridad de los pacientes y promover una atención humanizada.