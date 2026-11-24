La jefa comunal comentó que la tormenta, que afectó a la zona bajo el efecto del Super Niño, fue repentina y abundante, con más de 180 milímetros precipitados en menos de dos horas.

“Conozco la situación de esta finca desde que era concejal, porque hubo varios reclamos”, expresó.

Por otro lado, señaló que a esta hora todas las familias ya regresaron a sus hogares, aunque destacó que el agua escurrió rápido gracias a las obras de canalización realizadas previamente por el municipio.

Finalmente, indicó que se buscará reubicar a la comunidad originaria “El Molle”, integrada por más de 300 personas que viven en una zona de bañados inundable, lo que representa un grave peligro para su integridad.