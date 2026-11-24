“Este curso tiene cuatro años de trayectoria y cada vez cuenta con más interesados”, dijo Susana Tessio, directora de la UNATE, al dialogar con Radio Salta.

“Los alumnos vienen a la UNATE a aprender y a socializar”, indicó Tessio, y señaló que este año la matrícula de la institución alcanzó los 4.000 alumnos.

“El interés por nuestra Universidad fue creciendo con los años. Cada vez más personas mayores buscan salir de su casa, aprender y hacer nuevos amigos”, expresó la directora.