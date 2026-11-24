UNATE: invitan a la muestra de cierre de año de pintura
La Universidad de la Tercera Edad (UNATE) se encuentra cerrando el ciclo lectivo 2026 en los distintos cursos que brinda para adultos mayores. Desde mañana y durante tres días podrá visitarse la muestra de pinturas realizada por los alumnos en el Colegio de Escribanos, ubicado en Mitre 384. El curso está a cargo de la artista Mariana Ruax.
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
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“Este curso tiene cuatro años de trayectoria y cada vez cuenta con más interesados”, dijo Susana Tessio, directora de la UNATE, al dialogar con Radio Salta.
“Los alumnos vienen a la UNATE a aprender y a socializar”, indicó Tessio, y señaló que este año la matrícula de la institución alcanzó los 4.000 alumnos.
“El interés por nuestra Universidad fue creciendo con los años. Cada vez más personas mayores buscan salir de su casa, aprender y hacer nuevos amigos”, expresó la directora.