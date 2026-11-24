La Policía de Salta, por medio de efectivos de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral, intervino en el rescate de dos jóvenes de 21 y 22 años que habían quedado varados en el río Juramento, en inmediaciones de la ruta provincial 47, luego de que una crecida repentina aumentara el caudal y la fuerza de la corriente, impidiéndoles regresar a la orilla.

La situación fue alertada por un llamado telefónico que informó sobre las personas que no podían cruzar nuevamente el río. Ante el aviso, los efectivos se desplazaron al lugar con elementos de rescate y organizaron el operativo, teniendo en cuenta las condiciones del cauce. Para concretar la intervención, contaron con la colaboración de la empresa Salta Rafting, que facilitó una balsa neumática debido a la cercanía con el lugar.

Para llegar hasta los jóvenes, los policías ingresaron al río en la balsa, equipados con chalecos y cascos de protección. Una vez en la margen donde se encontraban, tomaron contacto con ellos, les colocaron chalecos salvavidas y realizaron el traslado hasta una zona segura.

Ambos fueron rescatados en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica. También colaboraron efectivos de la Comisaría 6 de Coronel Moldes.