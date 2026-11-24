El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de control de acusación contra Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya” como autor de los delitos de amenazas con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra y crueldad animal agravada por el uso de arma de fuego, todos en concurso real.

Contra Gabriel Agustín Ramírez y Leonardo Agustín Ortega como partícipes secundarios de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio agravado y crueldad animal agravada por el uso de arma de fuego en concurso real y como autores del delito de portación ilegítima de arma de guerra, todo en concurso real.

Contra Juan Pablo Romero como autor del delito de tentativa de homicidio simple y como partícipe secundario de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y la crueldad animal agravada por el uso de arma de fuego, en concurso real.

Finalmente, contra Juan Diego Yáñez como autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego y abuso de arma, en concurso real.

Con el acuerdo de las partes, la presencia de las víctimas y la confesión de los acusados, la jueza del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, condenó a Peloc a la pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva, a los acusados Ramírez, Ortega y Romero a la pena de 7 años y 10 meses de prisión de ejecución efectiva.

A Yañez le impuso el cumplimiento de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta tales como realizar tratamiento psicológico, la prohibición de todo contacto con las víctimas y sus familiares y de consumir sustancias estupefacientes.

Para todos los condenados, dispuso que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.

Los hechos juzgados ocurrieron el 15 de noviembre de 2024 en inmediaciones del pasaje Boedo, entre la cancha de Villa Primavera y avenida Costanera, en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta, los cuales se desarrollaron en dos secuencias temporales claramente diferenciadas.

La primera ocurrió durante la tarde, cuando se produjo un primer altercado en la vía pública, en inmediaciones de un domicilio donde se desarrollaba una reunión familiar con presencia de niños, con un pelotero infantil instalado sobre la vereda. En ese contexto, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer, lo que motivó un reclamo por parte de integrantes de la familia que realizaba la fiesta infantil. En ese marco, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas, tras lo cual el grupo se retiró del lugar.

Horas más tarde, ya entrada la noche, el imputado regresó acompañado de los demás involucrados, esta vez portando armas de fuego y objetos contundentes. Comenzaron a efectuar disparos, primero al aire y luego dirigidos hacia las viviendas, las personas presentes y transeúntes que se encontraban en la zona. Se desplazaron de manera conjunta desde el domicilio de Peloc hacia el pasaje Boedo, transformando un sector densamente habitado en un escenario de extremo riesgo. Su accionar puso en peligro no solo a las víctimas directas, sino también a vecinos, familias y menores que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años, resultó herido por un disparo de arma de fuego, presentando una herida penetrante en la región torácica, con compromiso de órganos vitales, lo que motivó su traslado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció pese a las maniobras médicas realizadas.

En tanto, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el miembro inferior, que le provocó lesiones óseas y de partes blandas, requiriendo atención médica inmediata. Por su parte, otro damnificado presentó un traumatismo encéfalo craneano producto de un golpe con un elemento contundente, con herida cortante y signos de pérdida de conocimiento que puso en riesgo su vida, debiendo ser asistido en un centro sanitario.

En el mismo contexto, un perro murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, circunstancia debidamente constatada por personal especializado.