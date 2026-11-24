Un coche bomba explotó este lunes por la noche frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, Colombia. La detonación, ocurrida cerca de las 21.30 hora local en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, dejó al menos 12 personas heridas y causó graves daños materiales en edificios y negocios de la zona.

Graves daños en el centro urbano

Según el reporte inicial de las autoridades, la onda expansiva afectó un radio de 500 metros, destruyendo fachadas, ventanales y dejando dos locales comerciales reducidos a escombros. La mayoría de los heridos serían trabajadores de seguridad de la Gobernación, quienes fueron asistidos por equipos de emergencia sin presentar lesiones de gravedad.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó el ataque a través de redes sociales y lo atribuyó al "narcoterrorismo". El mandatario sostuvo que estos grupos buscan intimidar a su administración ante el avance de las operaciones de la Fuerza Pública y afirmó que "en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", prometiendo una respuesta contundente del Estado.

La respuesta del presidente colombiano

Tras el hecho, fuerzas de seguridad, bomberos y especialistas en explosivos acordonaron el sector para realizar peritajes y descartar la presencia de otros dispositivos. Este ataque se suma a otro ocurrido durante la madrugada del lunes en Cúcuta, donde se registró un atentado con drones, en un contexto de creciente actividad de grupos armados en el país.