El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó de forma provisional a una mujer de 32 años, como presunta autora del delito de estafa.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenida.

La investigación del fiscal Medina se inició en octubre pasado, a partir de una denuncia realizada por el gerente del hospital Juan Domingo Perón, tras detectar que una persona ofrecía a través de Facebook y WhatsApp un supuesto «servicio de gestoría» para conseguir turnos en las distintas especialidades médicas del establecimiento, a cambio de 20 mil pesos.

Desde la Fiscalía se dispusieron distintas medidas investigativas que permitieron identificar a la sospechosa y, una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó el allanamiento de dos domicilios vinculados a la mujer.

Durante los procedimientos se secuestraron un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones y talonarios de recetas con el sello del hospital, entre otros elementos de interés para la investigación.