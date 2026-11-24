Salta sumará una nueva cita deportiva a su calendario con el debut de “Parquetón”, la maratón de los Parques Urbanos. Organizada por la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, la propuesta busca promover el movimiento y los hábitos saludables en una jornada abierta a toda la comunidad. La primera edición tendrá como sede al Parque Bicentenario, con la intención de replicar la experiencia en los demás espacios verdes de la ciudad.

La carrera se realizará el sábado 12 de diciembre, a las 7:30 horas, con largada en el Parque Bicentenario por el ingreso de El Huaico. Para adaptarse a cada participante, el recorrido ofrecerá tres modalidades según edad y estado físico: 10 km competitiva, 5 km participativa y 3 km recreativa.

Al espíritu atlético se sumará un fin solidario. Cuando se inscriban, los corredores deberán entregar un alimento no perecedero, destinado íntegramente a la Fazenda de la Esperanza Benedicto XVI, para que la actividad física se traduzca también en ayuda comunitaria.

El registro previo permanecerá abierto hasta el martes 8 de diciembre a través del siguiente formulario: https://forms.gle/C8dHnHmGLY9PdDoy9. Por su parte, los kits y acreditaciones serán asignados el viernes 11 en el acceso principal del parque por Zona Carrusel, de 9 a 12 y de 17 a 21.