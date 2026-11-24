El Cabildo se ilumina por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Este miércoles 25 de noviembre a las 20 horas, la fachada del edificio histórico se teñirá de violeta para visibilizar la lucha contra las violencias hacia las mujeres y promover la defensa de sus derechos.
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
La iniciativa, impulsada a través del Área de la Mujer y Diversidad, forma parte de las acciones de sensibilización y prevención que se desarrollan durante noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.
En esta oportunidad, el color violeta será el símbolo de la lucha por sus derechos y del compromiso colectivo con la construcción de una sociedad libre de violencias.
La iluminación podrá apreciarse este miércoles 25 de noviembre, de 20 a 00 horas, en el edificio histórico ubicado en la Plaza 9 de Julio. Se invita a vecinos y visitantes a acercarse y acompañar esta iniciativa simbólica, que busca renovar el compromiso de toda la sociedad.