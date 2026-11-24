La iniciativa, impulsada a través del Área de la Mujer y Diversidad, forma parte de las acciones de sensibilización y prevención que se desarrollan durante noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.

En esta oportunidad, el color violeta será el símbolo de la lucha por sus derechos y del compromiso colectivo con la construcción de una sociedad libre de violencias.

La iluminación podrá apreciarse este miércoles 25 de noviembre, de 20 a 00 horas, en el edificio histórico ubicado en la Plaza 9 de Julio. Se invita a vecinos y visitantes a acercarse y acompañar esta iniciativa simbólica, que busca renovar el compromiso de toda la sociedad.