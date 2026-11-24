La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, llevó adelante unaa investigación que culminó con la condena de once personas por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales.

A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía impulsó acuerdos de juicio abreviado pleno, que fueron homologados por el juez José Riera, y permitieron establecer penas de dos y tres años de prisión de ejecución condicional, según el grado de responsabilidad de cada acusado.

Respecto de los acusados organizadores, que no suscribieron los acuerdos de juicio abreviado, la causa continúa hacia la instancia de control de acusación donde se pedirán penas de prisión efectiva.

Cabe destacar que la investigación se inició a partir de denuncias presentadas por el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) ante la detección de plataformas de apuestas virtuales que operaban sin la correspondiente habilitación.

Las actuaciones permitieron establecer que, durante los años 2022, 2023 y 2024, la organización desarrolló actividades de promoción, administración y explotación de casinos online mediante plataformas como BET91, Celuapuestas y la denominada Red Las Únicas.