Como parte de las políticas de seguridad impulsadas por el Ministerio de Seguridad, la Policía de Salta continúa desarrollando acciones contra el narcotráfico en toda la provincia. En este contexto, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas concretaron un importante procedimiento en Chicoana, donde secuestraron 508,466 kilos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, equivalentes a 2.119.024 dosis.

La intervención se inició tras una alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1, que permitió tomar conocimiento sobre un vehículo sospechoso sobre la ruta provincial 61, camino a Las Moras, a la altura de Finca del Valle.

Al inspeccionar el automóvil, los efectivos observaron paquetes en los asientos traseros, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

En total, se secuestraron 850 envoltorios. Las pruebas de narcotest confirmaron que 740 contenían marihuana, con un peso de 487,176 kilos, mientras que otros 20 contenían cocaína, con un peso de 21,290 kilos.

La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia Federal, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Salta, mientras se realizan distintas tareas para establecer las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación y localización de las personas vinculadas.

El procedimiento fue el resultado de las acciones preventivas de seguridad de los Operativos de Protección Ciudadana Integral que se desarrollan de forma permanente en las distintas jurisdicciones, mediante patrullajes y controles vehiculares en puntos estratégicos de la provincia.