La cifra fue confirmada esta mañana en Radio Salta por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En una extensa charla con esta emisora brindó detalles de los problemas de los salteños para poder pagar las boletas de los servicios básicos como la electricidad en tiempo y forma además de un importante incremento en la cantidad de pedidos de subsidios.

“Podemos decir que hay un promedio de una boleta adeudada. Entiendo que son momentos muy difíciles para la gente y muchos ingresan a zona de riesgo de corte del servicio” finalizó Saravia.

Por otro lado comentó que “el 41% de las casas salteñas de los departamentos denominados cálidos tiene techo de chapa o zinc y por eso necesita más refrigeración en el verano”.

Por este motivo se entiende que “en las zonas cálidas, la gente debe consumir más energía para refrigerar mejor sus viviendas porque tienen infraestructuras más deficientes -como el techo de chapa- sinónimo de la llamada de pobreza energética”.

“Lamentablemente todo esto es lo que el gobierno centralista no contempla” reflexionó.

Saravia enumeró cuáles son los departamentos denominados cálidos en Salta: Anta , Rivadavia, Orán, San Martín, General Guemes además de los municipios de La Candelaria, Potrero y El Galpón.

Indicó que se presentaron ante el gobierno nacional estudios de la Unsa, el Conicet y los datos del último censo para mostrar la pobreza energética de la provincia agravada por la baja de sueldos. “Y esto no solo debe medirse por las temperaturas” expresó

Finalmente mencionó que por la apremiante situación económica de este año se incrementó el pedido de subsidios: “El año pasado 19 mil salteños tenían la cobertura y este año son 25 mil, las familias que pidieron protección subsidiaria”.

Además “podemos decir que hay un promedio de una boleta adeudada. Entiendo que son momentos muy difíciles para la gente y muchos ingresan a zona de riesgo de corte del servicio” finalizó Saravia.

Finalmente reiteró la importancia de abonar las boletas de la luz en los canales oficiales de Edesa para evitar las estafas. “La empresa no brinda descuentos por las redes sociales y eso es necesario que la gente lo sepa” manifestó Saravia.