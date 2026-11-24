Denuncian que un condenado por abuso sigue trabajando en la Municipalidad de Cachi
Julio César Romero, empleado administrativo del municipio conocido como "El Fisi", fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por dos hechos de abuso sexual simple en perjuicio de un joven con retraso madurativo.
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
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Mediante un juicio abreviado el acusado reconoció su responsabilidad. La Justicia le impuso restricciones de acercamiento y contacto durante dos años. Sin embargo, su madre denunció que continúa trabajando en la Municipalidad de Cachi.
La víctima sufrió un agravamiento de su salud mental e intentó quitarse la vida tras los abusos, según contó por Radio Salta, la madre del joven.
Dijo que el abuso sexual salió a la luz gracias a las terapias psicologicas y el tratamiento con el medico psiquiatra.