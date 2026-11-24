Mediante un juicio abreviado el acusado reconoció su responsabilidad. La Justicia le impuso restricciones de acercamiento y contacto durante dos años. Sin embargo, su madre denunció que continúa trabajando en la Municipalidad de Cachi.

La víctima sufrió un agravamiento de su salud mental e intentó quitarse la vida tras los abusos, según contó por Radio Salta, la madre del joven.

Dijo que el abuso sexual salió a la luz gracias a las terapias psicologicas y el tratamiento con el medico psiquiatra.