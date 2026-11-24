Turismo del Valle Calchaquí se une ante la crisis y reclama por la Ruta 40
Las cámaras de turismo de los Valles Calchaquíes —desde Cachi hasta Cafayate y de Cafayate a Cachi— se reunieron en Angastaco, elegida como punto intermedio, para definir estrategias conjuntas ante la situación del sector.
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
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Entre los principales problemas señalados por Javier Frías, presidente de la Cámara de Turismo del departamento de San Carlos figura el estado de la Ruta Nacional 40.
Foto: Alejandro Tula