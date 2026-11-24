Amplia radiografía del comercio salteño
Según un estudio realizado por la Unsa, más de la mitad de los mil 100 locales encuestados se dedican a la venta de indumentaria. Einer Batista, coordinador del Laboratorio de Estadísticas para la toma de decisiones de la Unsa explicó que Radio Salta que el principal problema que enfrenta este sector es “el incremento de las compras de ropa y calzado de forma electrónica” .
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
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Los autores del estudio realizaron una importante recomendación a los comerciantes de que venden ropa y calzados: “deben actualizarse porque de lo contrario muchos cerrarán sus puertas en los próximos meses” expresó.
Batista manifestó por otro lado que se observa un 5% de locales vacíos y que en los shoppings este fenómeno se reporta con mayor frecuencia. Lo que más pesó para los comerciantes fue el incremento del 11% en los servicios.