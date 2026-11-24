Los autores del estudio realizaron una importante recomendación a los comerciantes de que venden ropa y calzados: “deben actualizarse porque de lo contrario muchos cerrarán sus puertas en los próximos meses” expresó.

Batista manifestó por otro lado que se observa un 5% de locales vacíos y que en los shoppings este fenómeno se reporta con mayor frecuencia. Lo que más pesó para los comerciantes fue el incremento del 11% en los servicios.



