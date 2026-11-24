La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó a Estados Unidos como sede de la próxima edición de la Copa América: el certamen comenzará el viernes 9 de junio del 2028 y concluirá el domingo 9 de julio de ese año. Como parte de la “alianza estratégica”, se sumarán 6 selecciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) a las 10 representantes habituales de Sudamérica.

En este caso, las seis selecciones que representarán a la Concacaf obtendrán el boleto a la Copa América 2028 a través de su “mérito deportivo” en la Copa Oro Concacaf 2027, pautada del 17 de junio al 11 de julio del 2027. “Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, argumentaron en el comunicado oficial de Conmebol.

La última versión de la Copa América se jugó en 2024 en los Estados Unidos y la selección argentina se quedó con el título en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia en tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó su 16° título en el certamen continental con Messi entre los más destacados. El país del norte ya había albergado el torneo centenario en 2016 y Chile fue el ganador tras vencer a la Albiceleste en los penales.

Vía: Infobae