Se aprobó el cronograma de las elecciones provinciales del 16 de mayo de 2027
El Tribunal Electoral provincial aprobó hoy el cronograma para las elecciones provinciales, que se celebrarán el domingo 16 de mayo del año próximo.
Salta Hoy
24 / 11 / 2026
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También el 7 de marzo vencerá el plazo para la constitución de frentes y alianzas electorales. Hasta el 17 de marzo, las fuerzas políticas podrán presentar las listas de candidatos y los medios de comunicación deberán informar al Tribunal Electoral las tarifas de sus espacios publicitarios.
La campaña electoral se iniciará el 16 de abril. A partir del 26 de abril podrá difundirse publicidad electoral en televisión, radio, internet y medios gráficos. Tanto la campaña como la publicidad finalizarán el 14 de mayo, dos días antes de los comicios.