También el 7 de marzo vencerá el plazo para la constitución de frentes y alianzas electorales. Hasta el 17 de marzo, las fuerzas políticas podrán presentar las listas de candidatos y los medios de comunicación deberán informar al Tribunal Electoral las tarifas de sus espacios publicitarios.

La campaña electoral se iniciará el 16 de abril. A partir del 26 de abril podrá difundirse publicidad electoral en televisión, radio, internet y medios gráficos. Tanto la campaña como la publicidad finalizarán el 14 de mayo, dos días antes de los comicios.