Un llamado de vecinos por una pelea en la vía pública terminó en un violento enfrentamiento con la Policía en barrio Los Pinares, en Cerrillos. Cinco efectivos resultaron lesionados luego de ser agredidos por un grupo de más de 20 personas que salió de una vivienda para atacar a los uniformados.

La intervención comenzó a las 23.57 del domingo, cuando se alertó sobre una pelea entre dos hombres frente a una vivienda, a pocos metros de la subcomisaría de barrio Pinares. Hasta allí llegaron efectivos de la Policía de Salta para controlar la situación, pero el escenario cambió cuando varias personas salieron del inmueble y comenzaron a agredirlos.

Una pelea frente a una vivienda terminó con una agresión a los policías

De acuerdo con la información preliminar, en la propiedad donde se originaron los incidentes se habría estado realizando una fiesta. Los efectivos intentaron intervenir ante el enfrentamiento entre los dos hombres, pero la situación escaló rápidamente y los uniformados quedaron en medio de las agresiones.

Ante la magnitud del episodio, fue necesario solicitar refuerzos y convocar a personal de Infantería para controlar el desorden.

En medio de los incidentes, los policías recibieron golpes y patadas. Medios locales, señalaron que también se registraron daños en un móvil policial; además, se arrojaron elementos contundentes contra uno de los vehículos.

Cinco policías lesionados: uno recibió el alta y cuatro siguen bajo estudios

El saldo del procedimiento fue de cinco efectivos lesionados, que sufrieron distintas heridas durante el enfrentamiento.

Según la última información disponible, uno de los uniformados ya recibió el alta médica, mientras que los otros cuatro continúan bajo estudios complementarios para determinar el alcance de las lesiones.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre los diagnósticos ni la gravedad de las heridas de cada uno de los efectivos.

Un detenido y un demorado tras el operativo en Los Pinares

Con la llegada de los refuerzos, la Policía logró controlar la situación e identificar a dos hombres presuntamente vinculados con los incidentes.

Uno de ellos, de 29 años, fue detenido, mientras que otro, de 50, quedó demorado y a disposición de la Justicia.

La investigación deberá establecer cómo se desencadenó el enfrentamiento, qué participación tuvo cada uno de los involucrados y las circunstancias en las que se produjeron las agresiones contra los policías y los daños en los vehículos oficiales.