Durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, Salta recibió a 32.852 turistas según los registros del Observatorio de Datos Turísticos, elaborados junto al Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones de la Universidad Nacional de Salta, mediante la tecnología Big Data Mobility Insights de Telecom y el Relevamiento Hotelero Diario. Los cinco municipios con mayor demanda de alojamiento fueron Molinos, Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres y la capital provincial.

En la ciudad, la agenda combinó cultura y deporte. El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia albergó las presentaciones de Elena Roger, Las Voces de Orán y la Orquesta Sinfónica de Salta, y la Usina Cultural la tercera edición del festival "El Orgullo Nos Une", en el marco del Mes del Orgullo. El Centro de Convenciones fue sede de la Primera Convención Internacional Prana y el Cabildo ofreció "Museo Modo Encuentro" en una nueva edición de Noche de Cabildo

Asimismo, la cancha de Gimnasia y Tiro convocó a una multitud en los cuartos de final del reducido por el ascenso a primera división, y se disputaron el nacional de vóley de mayores, un cuadrangular con la participación de Boca Juniors y dos equipos de Tucumán, y los torneos federales Clubes Campeones M17 y "El Orgullo y el Deporte Nos Une".

En el interior de la provincia, la propuesta sumó folklore, gastronomía y actividad al aire libre. Se destacaron el certamen de danzas folclóricas Tierra Querida en El Tala, el Desafío de la Cocina Regional en Guachipas, la Feria Paseo de lo Nuestro en Vaqueros, y la Piattelli Wineex Session VI con el Salta Fashion Sunset en Cafayate.

También se corrieron el Rumiarco Trail y el Cafayate Trail 2026, y se realizó el XIX Encuentro Deportivo y Recreativo Federal de las Olimpiadas de Farmacéuticos.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, subrayó que “el fin de semana largo volvió a mostrar la diversidad de experiencias que ofrece Salta y el trabajo realizado con los municipios y el sector privado para generar propuestas en todo el territorio. La programación, junto con los atractivos emblemáticos y la oferta permanente, permite que cada visitante encuentre distintas alternativas para disfrutar y conocer cada punto de la provincia”.

De cara al verano, el programa PreSalta incentiva a los viajeros de todo el país y a los propios salteños a recorrerla, mientras que la campaña de promoción nacional e internacional amplía el alcance del destino. El flujo de estos días marca un comienzo alentador para la temporada y para la actividad de los prestadores turísticos, gastronómicos y comerciales.