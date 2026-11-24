Hay noches que trascienden un resultado deportivo. Noches que invitan a detenerse, mirar hacia atrás, reconocer el camino recorrido y, sobre todo, celebrar lo que se construyó. Este jueves será una de ellas. Salta Basket alcanzará los 500 partidos en la élite del básquet nacional y lo festejará junto a su gente, desde las 21.30 en el mítico Estadio Delmi, en una jornada que promete ser inolvidable.

Desde aquel camino que comenzó hace poco más de una década hasta este presente, Los Infernales supieron construir una historia de esfuerzo, crecimiento y protagonismo. Una trayectoria que llevó al representante salteño a competir en las principales categorías del básquet argentino, conquistar dos títulos y disputar una competencia internacional, dejando bien alto el nombre de Salta en cada escenario.

Los 500 partidos no son simplemente una cifra. Representan años de trabajo, compromiso, identidad y pertenencia. Detrás de cada encuentro hay jugadores, entrenadores, dirigentes, trabajadores, familias y una hinchada/provincia que acompañó el crecimiento de un proyecto deportivo que se convirtió en un verdadero símbolo para el básquet de la provincia y la región.

Por eso, la cita del jueves tendrá un significado especial. La celebración contará con un mini espectáculo durante el entretiempo y los tradicionales sorteos, que en esta oportunidad tendrán un condimento extra para compartir con el público una noche a la altura de semejante acontecimiento.

Pero la fiesta también tendrá básquet. En el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, el equipo conducido por Ariel Rearte recibirá a Barrio Jardín de Tucumán, en un compromiso que exigirá mantener la concentración y prolongar el buen momento deportivo.

Los Infernales llegan con cinco victorias consecutivas, tres conseguidas en casa y dos como visitantes, y buscarán extender su racha positiva para continuar consolidándose en la competencia. Enfrente estará un conjunto tucumano que presenta un registro equilibrado de tres triunfos y tres derrotas.

Será, entonces, una combinación perfecta: historia, emoción, espectáculo y deporte. Una oportunidad para que el pueblo salteño acompañe a su equipo, reconozca el camino recorrido y sea protagonista de una celebración que quedará guardada en la memoria de la institución.

Las redes sociales ya comenzaron a palpitar esta jornada especial bajo las consignas #500partidosInfernales, el tradicional #VamosInfernales y #VeniACelebrarLos500Partidos, invitando a toda la comunidad a sumarse a un acontecimiento que pertenece a todos los que hicieron y hacen posible esta historia.

Porque llegar a los 500 partidos en la élite del básquet argentino es mucho más que alcanzar un número: es confirmar que Salta tiene un lugar en el mapa grande de este deporte.

Este jueves, a las 21.30, la cita es en el Delmi. Salta Basket juega, Salta celebra y Los Infernales escriben una nueva página de su historia. ¡Todos al Delmi para festejar juntos los 500 partidos!