El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de la provincia. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas, con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros.

La advertencia comprende a los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde tendrá vigencia desde las 6 hasta las 12 horas.

En tanto, para General José de San Martín y las zonas de Yungas y Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, el alerta regirá durante 18 horas, hasta las 6 del miércoles.

Por su parte, el departamento Rivadavia permanecerá bajo alerta amarilla desde las 6 de hoy hasta las 6 del miércoles.

Según el organismo nacional, las tormentas podrán ser localmente fuertes o severas, acompañadas de abundante caída de agua en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilarán entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos meteorológicos intensos.