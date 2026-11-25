Destrozos en una escuela de Anta durante los festejos del último día de clases
Ocurrió en el Colegio Secundario Nº 5098 de Joaquín V. González. Imágenes difundidas en redes muestran la rotura de bancos y sillas, mobiliario dañado y paredes y pizarrones pintados.
Salta Hoy
25 / 11 / 2026
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Según testimonios, algunos estudiantes encendieron bengalas dentro de las aulas durante los turnos mañana y tarde.
La situación generó preocupación por los riesgos para quienes se encontraban en el establecimiento.
Además, se denunció que la semana pasada un alumno habría agredido a una compañera, y recibió tres días de suspensión.
Los hechos reavivaron el reclamo por el cuidado de la escuela y el cumplimiento de protocolos de convivencia y seguridad.