Según testimonios, algunos estudiantes encendieron bengalas dentro de las aulas durante los turnos mañana y tarde.

La situación generó preocupación por los riesgos para quienes se encontraban en el establecimiento.

Además, se denunció que la semana pasada un alumno habría agredido a una compañera, y recibió tres días de suspensión.

Los hechos reavivaron el reclamo por el cuidado de la escuela y el cumplimiento de protocolos de convivencia y seguridad.