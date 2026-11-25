Saravia Olmos es editor del suplemento Campo de El Tribuno y conduce Claves del Campo, programa que se emite los días sábados por nuestra emisora Radio Salta AM 840.

La nominación se anunció en el marco del 70º aniversario del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA).

La ceremonia de premiación se realizará este miércoles 25 de noviembre, a las 18:30, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Allí se conocerán los ganadores de las distintas categorías de los premios.

Belisario Saravia Olmos ganó al menos cuatro premios del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA) en distintas ediciones:

• 2013: Mejor Periodista Agropecuario en Radio (por Claves del Campo, en Radio Salta).

• 2024: Obtuvo dos galardones en la misma edición: Mejor Periodista Agropecuario en Gráfica (por el suplemento Campo de El Tribuno) y Mejor Periodista Agropecuario en Radio (por Claves del Campo).

• 2025: Mejor Periodista Agropecuario en Medios Gráficos de alcance regional (por el suplemento Campo de El Tribuno).