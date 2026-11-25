Lluvias intensas y fuertes ráfagas continúan golpeando al norte provincial
Esta vez el temporal afectó la localidad de Aguas Blancas. Bomberos voluntarios trabajaron esta madrugada para despejar la Ruta Nacional 50.
Salta Hoy
25 / 11 / 2026
Hoy alrededor de la 1:30 de la madrugada, se registró la caída de árboles y ramas sobre la calzada de la Ruta Nacional 50.
El incidente obstaculizó la circulación vehicular a la altura del kilómetro 59, en el ingreso a Finca Ex Viguera, pasando el túnel.
Una cuadrilla de Bomberos Voluntarios acudió al lugar en el móvil 7 tras recibir la alerta de emergencia.
Los efectivos trabajaron bajo condiciones climáticas adversas para despejar la cinta asfáltica y restablecer el tránsito normal.
Ante el pronóstico de que las precipitaciones persistirán durante toda la jornada, se recomienda extremar la precaución al circular por las rutas de la zona.