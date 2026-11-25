Hoy alrededor de la 1:30 de la madrugada, se registró la caída de árboles y ramas sobre la calzada de la Ruta Nacional 50.

El incidente obstaculizó la circulación vehicular a la altura del kilómetro 59, en el ingreso a Finca Ex Viguera, pasando el túnel.

Una cuadrilla de Bomberos Voluntarios acudió al lugar en el móvil 7 tras recibir la alerta de emergencia.

Los efectivos trabajaron bajo condiciones climáticas adversas para despejar la cinta asfáltica y restablecer el tránsito normal.

Ante el pronóstico de que las precipitaciones persistirán durante toda la jornada, se recomienda extremar la precaución al circular por las rutas de la zona.