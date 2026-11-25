“La iniciativa está destinada a la población en todas las etapas de la vida, con énfasis en la recuperación de dosis pendientes en población pediátrica y personas gestantes” dijo por Radio Salta, Adriana Jure, jefa del programa de inmunización de la provincia.

Y pidió a todos los adultos acercarse al Centro de Salud con los carnets o los papeles que tuvieran a mano “si no hay evidencia de la colocación de la vacuna, se aplica la inyección, porque es mejor que sobre y no que falte”, explicó.

Además de las actividades programadas, los equipos sanitarios realizarán operativos de vacunación casa por casa, en centros comerciales y otros espacios de concurrencia comunitaria. También se continuará con la atención en los vacunatorios de hospitales y centros de salud.

Desde la cartera sanitaria se recuerda a la población concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de contar con él, el carnet de vacunación, a fin de verificar los esquemas y registrar las dosis aplicadas.

“Por más que sea uno, solo uno, el niño no vacunado, el dato ya es muy importante y preocupante”, dijo Jure al momento de mencionar la importancia de reforzar la vacunación contra el sarampión “para evitar la reintroducción de la enfermedad”.

Cronograma de actividades extramuros en la ciudad de Salta

Miércoles 25 de noviembre

• Escuela Especial Tobar García, de 9 a 11 y de 15:30 a 17 horas.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

• Feria Vecinal de barrio Castañares, de 9 a 14 horas.

• Escuela Martín Fierro, de Villa Luján, en horario matutino.

Jueves 26 de noviembre

• Colegio CODESA.

• Plaza de villa Costanera.

• Iglesia Santa Cruz, en Villa Soledad.

• Anfiteatro del Parque San Martín, de 14 a 19 horas.

• Plaza Latinoamericana, de Villa Luján, en horario matutino.

• Centro Vecinal de barrio La Loma.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Solidaridad, en horario matutino.

• Comisaría Nº 16, de barrio Grand Bourg.

Viernes 27 de noviembre

• Colegio El Huerto.

• Colegio Américo Vespucio.

• Escuela Bélgica.

• Centro de Primera Infancia Juan Galo Lavalle, en horario matutino.

• Centro Integral del Adulto Mayor (CIRCAM), en horario matutino.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad.

• Complejo Arenales.

• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.

Sábado 28 de noviembre

• Plaza Güemes, en horario matutino.

• Domingo 29 de noviembre

• Feria de Palermo.

Lunes 30 de noviembre

• Unión Tranviarios Automotor (UTA), en horario matutino y vespertino.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

Martes 1 de diciembre

• Destacamento policial de barrio El Pilar, de 9 a 12 horas.

• Centro Vecinal de barrio El Pilar, de 13 a 16 horas.

• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.

• Hospital de Mascotas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Centro de Jubilados de barrio La Loma, en horario vespertino.

• Mercado Cofruthos.

Miércoles 2 de diciembre

• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• CIC de barrio Limache.

• Destacamento policial de barrio Limache.

Jueves 3 de diciembre

• Escuela Pelletier.

• Escuela Arenales.

• CENESA Salta, en horario matutino y vespertino.

• Destacamento policial de barrio El Tribuno, de 9 a 12 horas.

• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.

• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.

• Plaza de Villa Costanera.

• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

Viernes 4 de diciembre

• Plaza Alvarado.

• Natatorio Eva Perón.

• Escuela Técnica ENET N.º 2, en horario matutino y vespertino.

• Supermercado Chango Más, ubicado en avenida Paraguay.

• Centro Vecinal Miguel Aráoz.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• CIC de barrio Limache.

• Destacamento policial de barrio Limache.

Sábado 5 de diciembre

• Plaza de barrio El Huaico, de 9 a 12 horas.

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

Domingo 6 de diciembre

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Feria UPCN.

• Feria de Palermo.

Lunes 7 de diciembre

• Club de Leones, en horario matutino.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.