Según informó la empresa EDESA, a las 11:57 salieron de servicio los transformadores 1 y 3 de la Estación Transformadora Salta Sur.

La instalación afectada es operada por la firma transportista TRANSNOA. La interrupción del suministro impactó de lleno en el centro, el macrocentro, la zona oeste alta y diversos barrios de la zona sur capitalina.

Cuadrillas y personal técnico de la distribuidora llevan adelante maniobras operativas de emergencia para subsanar la contingencia.

Desde la prestataria señalaron que el servicio eléctrico se irá restableciendo de manera paulatina en todas las áreas damnificadas.

Edesa confirmó que a las 13:00 la situación estuvo solucionada, sin brindar mayores detalles.