La Caja pidió a Diputados mantener la Ley 8444 y propuso un régimen excepcional de regularización.

“Nuestra caja es totalmente sustentable y es un gran aporte para nuestro futuro. Es muy triste que la ley pueda caer porque algunos sean asesorados por personas mentirosas”, manifestó Guzmán.

Indicó que la Caja tiene 1100 afiliados y que solo pagan mensualmente 436 personas. Además mencionó que el aporte promedio alcanza los 70 mil pesos.

En la charla planteó la necesidad de un período extraordinario de 30 días para que los afiliados puedan regularizar su situación.

“Le damos a nuestros afiliados planes para regularizar la deuda -que alcanza los 2 millones de pesos en cuotas-, sin intereses. Nadie ofrece eso”, dijo Guzmán.