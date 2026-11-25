“Nada hacía presumir un final tan terrible en un caso excepcional muy triste y doloroso, donde el femicida no tenía ningún antecedente”, indicó.

La funcionaria también defendió el sistema de mediación en la provincia de Salta: “Hacen un trabajo muy importante y con la Secretaría de Justicia tenemos una preocupación muy válida por lo ocurrido y ahora habrá que analizar y buscar las formas…”, expresó.

La Presidente de la Corte presidió esta mañana el acto en el cual el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta presentó su ultimo informe, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

El informe expuso cifras preocupantes respecto a la situación en la provincia, que mantiene una emergencia por violencia de género desde hace más de 10 años.

Durante los primeros seis meses se registraron 12 femicidios, una cifra que duplica el total ocurrido durante todo el 2025.

“Las cifras nos interpelan a trabajar más. Hay que trabajar en las familias, los clubes y la escuela. Se debe dejar de normalizar la violencia”.

Ante este escenario, Ovejero destacó la implementación de herramientas tecnológicas, como el desarrollo de un programa de Inteligencia Artificial junto a la Universidad de Buenos Aires y el Banco Interamericano de Desarrollo, para agilizar el análisis de riesgo y acelerar las notificaciones en los casos más urgentes.

“En el lapso de un minuto, la IA define si una denuncia es violencia familiar o de género -según el riesgo- y con el control humano nuestro, por supuesto, se dispara una comunicación al resto de los actores. Porque en estos casos los minutos son muy importantes”, dijo Ovejero.

“Cuando el hecho toca las puertas de la justicia ya es tarde, porque el golpe dolió o la persona murió”, reflexionó la Presidente de la Corte e hizo hincapié en la importancia de la prevención de la violencia.

“Hay que trabajar mucho con la sociedad entera”, sostuvo.