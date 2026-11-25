Al referirse al concepto de recesión técnica, Carrizo explicó que, desde el punto de vista estadístico, implica una caída de la actividad a lo largo de una serie de trimestres —mencionando comparaciones trimestrales entre 2026 y 2025—.

Sobre la posibilidad de la suba del dólar y la inflación a partir de ahora, Carrizo sostuvo que, en general, el dólar tiene repercusión en el nivel de precios porque muchos valores están atados al valor de la divisa, por lo que consideró probable una suba en el índice de inflación.

De cara al calendario electoral y a lo que pueda ocurrir en 2027, Carrizo coincidió en que la incertidumbre política aumenta el riesgo y la volatilidad tanto en el dólar como en el riesgo país.