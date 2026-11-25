Salta consiguió dos nominaciones para la instancia global del NASA Space Apps Challenge 2026, el hackathon internacional de innovación impulsado por la NASA, que reúne simultáneamente a participantes de distintas partes del mundo para desarrollar soluciones a desafíos científicos y tecnológicos. Los proyectos Los Lunares y DylanBlue fueron seleccionados para representar a la sede salteña en la siguiente etapa de la competencia, mientras que otras tres propuestas recibieron reconocimientos a nivel provincial.

La edición local se desarrolló los días 14 y 15 de noviembre en el Museo de Bellas Artes Lola Mora, donde estudiantes, profesionales y personas de distintas disciplinas trabajaron durante dos jornadas intensivas en el desarrollo de soluciones utilizando datos abiertos de agencias espaciales.

El encuentro fue organizado por el equipo local junto con la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta, y se destacó por la diversidad de participantes, la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de conocimientos.

Dos proyectos salteños rumbo a la instancia global

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la conformación de equipos durante el propio hackathon. Es el caso de Los Lunares, integrado por participantes que llegaron individualmente al encuentro y se conocieron durante las jornadas de trabajo. El equipo reunió a estudiantes de nivel secundario, universitario y profesionales de distintas instituciones educativas, públicas y privadas, de Salta y Jujuy. Algunos incluso viajaron especialmente para participar de la experiencia.

Su proyecto obtuvo el mayor puntaje de la evaluación local y consiste en una plataforma web interactiva que utiliza datos reales de las bases de la NASA para facilitar el análisis y la planificación de futuras misiones lunares.

La herramienta cuenta con dos interfaces complementarias: una profesional, destinada a investigadores y especialistas, que permite analizar posibles lugares de aterrizaje, condiciones de iluminación, generación de energía y comunicación con la Tierra; y otra educativa, que transforma esos conceptos en juegos y desafíos para acercar la exploración espacial a jóvenes y estudiantes.

Además, incorpora una propuesta de ciencia ciudadana mediante minijuegos que permiten identificar y clasificar elementos de imágenes reales de la superficie lunar, generando contribuciones que pueden resultar útiles para futuras investigaciones.

El segundo proyecto seleccionado es SPHEREx SkyLens, desarrollado por el equipo salteño DylanBlue. Se trata de una aplicación web pública que permite explorar los cambios del cielo en el espectro infrarrojo a lo largo del tiempo, utilizando información real de la misión SPHEREx de la NASA.

A través de una interfaz interactiva, los usuarios pueden observar distintas regiones del cielo, comparar imágenes obtenidas en diferentes momentos, identificar objetos en movimiento y generar espectros de fuentes astronómicas. La plataforma integra información de diferentes misiones y catálogos científicos, y está diseñada para ser accesible desde computadoras y dispositivos móviles, tanto en inglés como en español.

Ambos equipos fueron distinguidos como Global Nominees, una selección que les permite avanzar a la instancia global del desafío, donde sus proyectos serán evaluados junto a propuestas de otras sedes del mundo.

Tres proyectos destacados a nivel provincial

Además de las dos propuestas que avanzan a la competencia global, otros tres equipos recibieron reconocimientos provinciales por la calidad, creatividad y relevancia de sus desarrollos.

La Banda Lechuga, con su proyecto Breath of Fire, desarrolló un observatorio web interactivo que permite explorar los cambios en la superficie terrestre asociados a incendios forestales mediante datos de radar de la misión NISAR, desarrollada conjuntamente por la NASA y la agencia espacial de India (ISRO). La herramienta permite comparar imágenes satelitales anteriores y posteriores a los eventos, incorporar información térmica y visualizar datos geográficos en un globo tridimensional.

Por su parte, Fuego Control, un equipo de Jujuy que participó de manera virtual, presentó IgnisGuard, una plataforma que integra más de 20 años de detecciones de focos de calor provenientes de los sensores satelitales MODIS y VIIRS, a través de NASA FIRMS. Su objetivo es facilitar el análisis histórico de los patrones de incendios en Argentina y aportar información para anticipar y gestionar posibles emergencias.

El tercer equipo reconocido fue Astrolocura, con Draco Mission, un juego de simulación interactivo que propone a los usuarios asumir el rol de ingenieros aeroespaciales y directores de misión. A través de la plataforma, los jugadores pueden diseñar y gestionar una misión espacial desde cero, tomando decisiones sobre objetivos científicos, naves, órbitas, sistemas de energía, comunicaciones y presupuestos. La propuesta busca acercar conceptos complejos de ingeniería espacial mediante una experiencia educativa, práctica y accesible.

Ciencia, tecnología y trabajo colaborativo

La edición 2026 del NASA Space Apps Challenge en Salta también se destacó por el intercambio entre generaciones y disciplinas, y por el acompañamiento de profesionales de la provincia que participaron como mentores y jurados, aportando su experiencia y orientación a los equipos durante el desarrollo de sus proyectos.

El encuentro contó además con la participación virtual de referentes del ámbito espacial como Pablo Servidia, Diego Janches, Carlos Di Polito y Gustavo Boado, vinculados a instituciones como la NASA, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y ARSAT, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los participantes.

La realización del encuentro en Salta fue posible gracias al trabajo articulado entre la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Gobierno, el Museo de Bellas Artes Lola Mora, la Secretaría de Modernización, UPATeCO y el sector privado, con el acompañamiento de empresas como la distribuidora Verdemar.

La experiencia continúa ahora en el escenario internacional. Los proyectos nominados ingresan en el proceso de evaluación global de NASA Space Apps, en el que expertos de distintas disciplinas y representantes de agencias espaciales analizarán las propuestas hasta el 30 de noviembre.

El 17 de diciembre, la organización internacional anunciará a los finalistas globales y las menciones honoríficas. Finalmente, el 27 de enero de 2027 se darán a conocer los diez equipos ganadores de esta edición, que recibirán reconocimientos globales.