La Municipalidad realizará un nuevo operativo de descacharrado. En este caso será en los barrios San Ignacio y San Alfonso. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. Hasta la fecha se llevan retiradas más de 300 toneladas.

Los vecinos podrán depositar de manera segura en sus veredas, elementos en desuso que puedan acumular agua, ya que esto favorece la conformación de criaderos del mosquito vector del Dengue

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército en el cuadrante compuesto por las calles: Ángel Vargas, Argentino Medina, Walter Adet y ribera del río Arenales.

Es importante recordar que, ante el aumento de las temperaturas y la llegada de las lluvias, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Prevención ante el Super Niño

En un contexto de pronósticos que advierten sobre posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Super Niño, estas acciones cobran especial importancia. Retirar recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua permite reducir los potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y contribuir a la prevención sanitaria ante las precipitaciones.