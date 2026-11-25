El 28 de noviembre se abonarán los haberes correspondientes a noviembre, mientras que el 17 de diciembre se pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, correspondiente al medio aguinaldo.

Por su parte, los sueldos de diciembre estarán disponibles el 30 de diciembre, con lo que se completará el calendario de pagos previsto para el cierre del año.