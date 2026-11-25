El 7 de diciembre arranca la temporada de verano
Con el objetivo de brindar espacios recreativos, seguros y accesibles para toda la familia, la Municipalidad de Salta se apresta a habilitar las piletas de los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale, mientras que el natatorio Juan Domingo Perón ampliará su franja horaria de atención.
Salta Hoy
25 / 11 / 2026
Con la llegada de las altas temperaturas y la proximidad del receso escolar, la Municipalidad de Salta se prepara para vivir a pleno una nueva temporada de verano. A partir del próximo lunes 7 de diciembre, abrirán sus puertas los complejos municipales Carlos Xamena y Nicolás Vitale, mientras que el natatorio Juan Domingo Perón pasará a su «modo verano», extendiendo sus horas de servicio para recibir a más vecinos.
La propuesta busca consolidar a los predios municipales como el punto de encuentro por excelencia para refrescarse, hacer deporte y compartir al aire libre en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Al respecto, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, celebró el inicio de esta nueva etapa y destacó el trabajo previo de puesta a punto en cada predio: “Estamos muy entusiasmados porque sabemos lo que significan nuestros natatorios para las familias salteñas. Queremos que cada vecino tenga un lugar limpio, seguro y con toda la energía del verano para disfrutar en comunidad, sin necesidad de irse lejos de casa”.
Entradas, precios y beneficios
Desde el área deportiva remarcaron que, con el fin de cuidar el bolsillo de los vecinos, se mantienen las mismas tarifas del año pasado:
Mayores: $800
Menores: $500
Jubilados: cuentan con descuentos especiales
Personas con discapacidad: tienen garantizado el ingreso totalmente gratuito junto a un acompañante
Los tickets podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías de cada natatorio o de forma ágil a través del sistema de boletería virtual del municipio.