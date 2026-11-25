Alumnos de cuatro instituciones públicas de La Caldera sorprendieron por su nivel técnico desde los primeros años escolares. Mediante programación y robótica, estudiantes de los niveles Inicial y Primario diseñaron soluciones concretas para mejorar la infraestructura de sus escuelas, los espacios públicos y el cuidado ambiental. Utilizando los kits Arduino provistos por la Provincia, armaron maquetas funcionales y mecanismos automatizados que llevaron la teoría directamente a la práctica.

Toda esta producción se vio durante la reciente Muestra de Robótica departamental. La Escuela N°4077 "Juana Moro de López" ofició de anfitriona y se convirtió, por una mañana, en un polo tecnológico donde confluyeron las cuatro instituciones públicas de la zona. Expusieron los alumnos de la escuela sede, de las escuelas N°4078 "Bernabé López", N°4640 "Camino del Inca" y los más chicos de la Escuela Infantil N°4857.

Los alumnos de Nivel Inicial captaron todas las miradas. Lejos de un simple juego de encastre, sorprendieron por la facilidad con la que comprendieron la lógica de programación y el armado de mecanismos.

Demostraron en vivo que la alfabetización digital temprana funciona, exhibiendo un dominio técnico inusual para su edad a la hora de explicar sus propios inventos.

Lo que se vio en los stands es el resultado de un proceso que lleva tiempo. La historia en el departamento empezó con la llegada de los primeros kits Arduino y la curiosidad por encender un led. Luego vinieron las primeras muestras, donde el gran desafío era poner en funcionamiento los primeros robots y mecanismos. Hoy el salto es evidente: los alumnos caldereños ya no están aprendiendo a usar la tecnología; la están dominando para pensar e intervenir el lugar donde viven.

La jornada nació por iniciativa de las propias escuelas, en sintonía con la política educativa provincial. Durante el año las docentes contaron con el acompañamiento y dictado de talleres de robótica de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de Salta.

En el acto de cierre anual y la muestra recorrieron los stands la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; la directora general de Nivel Inicial, Nancy Vega; la subsecretaria de Difusión y Conocimiento Tecnológico, María de los Ángeles Tinte; y la directora general de la Coordinación de Ciencia y Tecnología, Fátima Soria. También se hicieron presentes para acompañar a la comunidad educativa el intendente municipal Diego Sumbay y representantes legislativos de los departamentos de Vaqueros y La Caldera.

