El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa de Prevención y Control de Infecciones, realizará el jueves 10 de diciembre la Jornada de Hospitales Limpios, destinada a fortalecer las prácticas de higiene ambiental y la cultura de seguridad del paciente en los establecimientos sanitarios.

El encuentro tendrá lugar de 8 a 15, en el salón auditorio del Hospital San Bernardo, y convocará a profesionales de hospitales y centros de salud de la provincia, entre ellos médicos, enfermeros, integrantes de equipos de control de infecciones, supervisores, personal de higiene hospitalaria, farmacéuticos, bioquímicos y responsables de gestión institucional.

Durante la jornada se abordarán estrategias de higiene y desinfección hospitalaria basadas en evidencia, la implementación de indicadores y herramientas de auditoría de procesos en la red sanitaria, y el abordaje multidisciplinario de la prevención de riesgos biológicos, con énfasis en el rol de los referentes y líderes locales.

La propuesta busca promover la implementación de programas integrales de higiene ambiental en los establecimientos de salud y fortalecer las acciones destinadas a prevenir infecciones y reducir riesgos asociados a la atención sanitaria.

La actividad contará con la colaboración del Hospital San Bernardo, Hospital Santa Clara, SAMEC, Hospital Privado de Tres Cerritos, Hospital Oñativia, Hospital Público Materno Infantil, Hospital Señor del Milagro y Sanatorio Altos de Salta.

Inscripción

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/BZzsFnm7TF7Vi7t79.

Por consultas, se encuentra disponible el correo electrónico comisioncecisalta@gmail.com.