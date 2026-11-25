En el Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg se presentó el libro “Un rincón de la Argentina: paisaje productivo protegido”, una obra que reúne información científica, registros fotográficos y experiencias sobre el patrimonio natural y cultural de la Puna salteña, particularmente en el área de influencia del Salar del Rincón.

Elaborada y editada por Fundación ProYungas, con el apoyo de la empresa Rio Tinto, y el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción y Minería, la publicación aborda los ecosistemas altoandinos, la biodiversidad, la geomorfología de los salares y el valor arqueológico de la región.

También expone el modelo de “Paisaje Productivo Protegido” (PPP), que busca compatibilizar las actividades productivas con la conservación de los ambientes naturales. La experiencia refleja la importancia de generar conocimiento sobre estos territorios y promover una relación sostenible entre producción, ambiente y comunidades.

En la presentación de la publicación, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal, destacó que “no puede haber un proceso productivo sin conservación, ni conservación sin recursos que permitan llevarla adelante. Los dos forman parte de lo mismo”. Además, sostuvo que la producción sostenible requiere administrar los recursos en armonía, para que puedan ser aprovechados por las generaciones futuras”, y remarcó que este enfoque debe incorporarse tanto a la minería como a las demás actividades productivas y a la vida cotidiana.

Por su parte, el presidente de Fundación ProYungas, Alejandro Brown, valoró la posibilidad de construir espacios de diálogo entre sectores que históricamente mantuvieron posiciones contrapuestas. Consideró que el trabajo conjunto entre empresas, gobiernos, comunidades y organizaciones es fundamental para avanzar en la protección ambiental y el desarrollo.

Brown destacó que uno de los ejes de la fundación es “articular las actividades productivas con la preservación del ambiente y la inclusión social”, y sostuvo que el desarrollo minero representa una oportunidad para conocer mejor los ecosistemas y actuar en consecuencia para su conservación.

Compartieron el acto de lanzamiento del libro, el gerente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Rio Tinto, Fernando Heredia, el coordinador científico de Fundación ProYungas, Alfredo Grau, con la presencia de los secretarios de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; y de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo, e invitados especiales.

"Un rincón de la Argentina" está disponible en formato digital en el siguiente link: https://proyungas.org.ar/un-rincon-de-la-argentina-2/



