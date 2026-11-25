Se presentó hoy el Plan Nacional Federal de Ciencia Ciudadana, una iniciativa orientada a involucrar a estudiantes, docentes y comunidades educativas en la generación de datos ambientales y en la gestión de los recursos hídricos. El objetivo es sumar registros hidrometeorológicos y de calidad del agua, y fortalecer el sistema federal con información local sobre clima y precipitaciones.

Tras la presentación del Plan realizada este año en el Consejo Hídrico Federal, la Subsecretaría de Recursos Hídricos elaboró el proyecto “Fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico participativo”, que también fue expuesto durante la jornada desarrollada en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), socio académico del organismo provincial.

La instancia local contempla la instalación de 30 pluviómetros y 10 estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo en 40 escuelas públicas de distintos puntos del territorio salteño, establecimientos que actualmente se encuentran en proceso de selección. Ana Laura Moya, funcionaria del organismo y una de las autoras de la iniciativa, explicó que el propósito es ampliar la cobertura en zonas donde muchas veces no llegan las redes oficiales ni los registros satelitales.

"Salta tiene una diversidad de regiones donde muchas veces las redes oficiales no llegan y de donde no se pueden tomar datos. Entonces, a través de estas estaciones meteorológicas, las escuelas funcionarán como lugares estratégicos para tomar registros y lograr una mejor gestión pública", indicó Ana Laura Moya.

Toda la información recolectada en las escuelas pasará por una instancia de validación científica a cargo del área de Ingeniería Hidráulica de la UCASAL, antes de incorporarse al Sistema Nacional de Información Hídrica del Estado nacional. "De este modo, se busca sumar registros locales confiables que aporten tanto a la toma de decisiones públicas como a la educación hídrica de las nuevas generaciones", sumó, por su parte, María Eugenia Vargas Zambrano, coordinadora del organismo provincial.

Laura Bernstein, de la Dirección Nacional de Política Hídrica de Coordinación Federal, valoró el desarrollo del proyecto en Salta y subrayó su enfoque formativo y participativo. "Lo que esperamos es que los estudiantes se conviertan en científicos; que puedan conseguir datos reales, validados científicamente. Esa información se va a integrar a la red hidrológica nacional y será publicada en el Sistema Nacional de Información Hídrica; van a ser datos complementarios diarios para las estaciones meteorológicas del país", explicó.