El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó hoy la inauguración de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital San Roque, de Embarcación, acompañado por el intendente local, Carlos Funes y por el gerente general del nosocomio, Javier Biurrun.

Se trata de un hecho histórico para ese municipio que, por primera vez, dispone de cuidados intensivos, una prestación que hasta hoy no existía ni en el ámbito público ni en el privado.

El servicio se encuentra listo para comenzar a operar y funcionará de manera plena a partir del primero de diciembre.

La unidad cuenta con nueve camas en total, de las cuales seis están destinadas a cuidados intensivos y dos a terapia intermedia. Además, una sala de aislamiento exclusivo, bajo protocolos específicos, para el abordaje seguro de pacientes con infecciones multirresistentes y la prevención de contaminación cruzada.

Durante el acto, el ministro Mangione celebró la concreción de una obra largamente esperada por la comunidad y destacó que beneficiará a 45 mil personas con equipamiento de primera línea. “Era necesario que lleguemos acá, a este punto de la provincia, cumpliendo con la palabra del gobernador Gustavo Sáenz de garantizar una salud federal e igualitaria”, dijo el titular de la cartera sanitaria.

Agregó que “vamos a cubrir necesidades que antes no teníamos en el hospital público. Seguimos avanzando y, como siempre digo, nosotros no prometemos, nosotros hacemos”.

Por su parte, el intendente de Embarcación, Carlos Funes, compartió una reflexión personal al recordar que el 26 de octubre de 1986, llegó a esa ciudad para trabajar como médico en el hospital San Roque, y explicó que, desde entonces, pasaron distintas gestiones hablando del anhelo de contar con una terapia intensiva sin poder concretarlo.

En ese marco, valoró la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz de equipar a los hospitales del interior y destacó la labor del ministro Federico Mangione, a quien definió como el titular de Salud Pública que en estas cuatro décadas logró materializar obras que administraciones anteriores no pudieron llevar adelante.

En el plano sanitario, esta apertura permitirá brindar atención de alta complejidad a personas de Embarcación y localidades aledañas, evitando traslados de urgencia por ruta y descomprimiendo la demanda sobre los hospitales de Orán y Tartagal.

Equipamiento, medicamentos y el valor de la salud federal

La puesta en funcionamiento del sector incluyó la incorporación de siete camas eléctricas Hillrom, una cama mecánica, nueve monitores multiparamétricos Mindray, dos respiradores Dräger, veinte bombas de infusión Contec y un desfibrilador Philips.

También, un equipo de rayos X portátil, un ecógrafo Philips, un electrocardiógrafo GE y doce carritos para camas, junto con la provisión integral de medicamentos e insumos críticos necesarios para la atención del paciente grave.

Un sueño colectivo y atención humanizada

El gerente general del hospital San Roque, Javier Biurrun, dijo que la inauguración representa “un sueño hecho realidad”, que atravesó obstáculos y exigió un intenso trabajo en equipo.

Remarcó, además, que la nueva terapia significa “más capacidad de respuesta, más oportunidades de vida y, fundamentalmente, la posibilidad de que nuestros pacientes puedan recibir atención crítica sin tener que alejarse de sus familias y de su lugar de origen”.

Biurrun agradeció el respaldo del gobernador Sáenz, del ministro Mangione, de las autoridades sanitarias de Zona Norte, del intendente Funes —a quien recordó como compañero y exgerente del hospital— y de todo el personal de la institución.

“Los hospitales no se construyen solamente con paredes, camas y equipamiento; se construyen con personas que creen, que trabajan, que se comprometen y que entienden que detrás de cada paciente hay una vida, una familia y una esperanza”, expresó.

En representación del equipo asistencial, la licenciada en enfermería, Marisa Juárez, quien estará a cargo de la coordinación de enfermería de la UTI, manifestó su orgullo por integrar este nuevo servicio tras muchos años de trayectoria en el hospital y ver el crecimiento de la institución para toda la comunidad.

Además, manifestó que el equipo encarará esta etapa con el compromiso de trabajar sobre tres pilares fundamentales: “calidad, seguridad y cuidado humanizado”.

Participaron en la inauguración de la terapia intensiva, la diputada nacional Yolanda Vega; y el diputado provincial por San Martín Edgar Domínguez; y el equipo de salud del hospital San Roque.

Respuesta sanitaria tras el temporal

La apertura del nuevo servicio llega luego del reciente temporal que afectó a Embarcación, instancia en la que el hospital San Roque y su personal sostuvieron la atención inmediata de 253 personas y la coordinación de derivaciones complejas junto a los hospitales de Pichanal y Orán, manteniendo actualmente el despliegue territorial casa por casa en la etapa post temporal.