La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña (2023-2026), y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en Ueno Bank.

El pedido fue firmado por cinco fiscales y señala que ambos estarían vinculados a hechos investigados como lavado de activos y administración en provecho propio.

La medida se dispuso luego de un procedimiento en una empresa, donde las autoridades incautaron documentos relacionados con una compañía presuntamente vinculada a Francisco Peña. La investigación busca esclarecer una operación inmobiliaria realizada en 2023 entre Pear SRL y la entonces Financiera Ueno, posteriormente convertida en Ueno bank.

Según publicó el diario ABC Color, el exvicepresidente segundo de la entidad, Julio Rey, actualmente en prisión preventiva, declaró ante la Fiscalía que Pear SRL estaría vinculada al hermano del exmandatario. La firma habría adquirido un inmueble de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por unos tres millones de dólares.

El caso involucra al expresidente

El caso también involucra al expresidente Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado mediante un juicio político y afronta una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno Bank ingresó el pasado 3 de noviembre en un proceso de resolución ordenado por el Banco Central. La entidad informaba tener más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), cajas jubilatorias e instituciones públicas.

Por la causa también están detenidos el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos de la entidad. Hasta el momento, ninguno de los familiares del expresidente fue imputado formalmente.