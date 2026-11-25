Un fuerte temporal de lluvia azotó la ciudad brasileña de Ubatuba, provocando el desborde del río Indaiá, y cobrándose la vida del ciudadano argentino Enzo Antônio. En tanto, la policía local busca a su novia Keila Daiana da Costa, quien se encuentra desaparecida.

La tormenta golpeó la región el domingo pasado a la noche, y en ese momento, la pareja estaba en el barrio de Casanga, a bordo de una moto para cruzar un puente cuando fueron sorprendidos por la fuerza del río que los arrastró con fuerzas.

Tras lo ocurrido se activaron los protocolos y los equipos de bomberos, de la Brigada de Bomberos Marítimos y del 11º Grupo iniciaron los operativos para dar con los jóvenes y asistir a los damnificados.

Con el paso de las horas, se confirmó que se encontró sin vida a Antônio (30), mientras que por el momento Da Costa sigue siendo buscada por las autoridades.

Problemas por el temporal

El Ayuntamiento local informó que el municipio registró la caída de 172 mm de lluvia en tres horas, lo que provocó "incidentes en diferentes barrios, cierres de carreteras y asistencia a familias que tuvieron que abandonar sus hogares".

En el comunicado difundido indicaron que "entre las regiones más afectadas se encuentran Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim, Itamambuca y las zonas cercanas a los ríos Indaiá y Ressaca. En el barrio de Vila Rezende, se registraron inundaciones en viviendas y vías públicas. En la calle Goiás, a la entrada de Vivamar, el agua también dificultó el tránsito".

En cuanto a la joven argentina perdida (24), nació en la localidad misionera de Terciados Paraíso, y desde hace casi dos años vivía en Brasil, país en el que también habitan sus hermanos.

En San Pedro, sus familiares siguen de cerca cada novedad del operativo y Rubén Da Costa, padre de la joven, contó que atraviesan horas de incertidumbre y que no recibieron información sobre lo que pudo haber ocurrido con su hija. "No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve", expresó a Misiones Online.

Finalmente, el hombre también explicó que tenía intenciones de viajar hasta Brasil para seguir de cerca el trabajo de los rescatistas, pero que Defensa Civil no autorizó su presencia en el lugar debido a las condiciones de riesgo que presenta la zona.