Santiago del Estero volverá a ser escenario de una definición nacional. Boca Juniors y Platense se enfrentarán por la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

De acuerdo con la programación trascendida, el encuentro comenzaría a las 21, aunque el horario todavía debe ser confirmado oficialmente por la organización.

El camino de Platense a la final

Platense llegó al partido decisivo después de superar a Atlético Tucumán en semifinales. El encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos y el Calamar se impuso 5-4 en la definición por penales.

En las rondas anteriores, el equipo de Vicente López eliminó a Argentino de Monte Maíz por 1-0, San Martín de San Juan por penales, Instituto por penales y Estudiantes de La Plata por 1-0.

Cómo llegó Boca a la definición

Boca Juniors, por su parte, consiguió su lugar en la final luego de golear 3-0 a Banfield en la semifinal.

El recorrido del Xeneize comenzó con victorias por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín. Luego eliminó a Vélez por penales, después de empatar 0-0, y consiguió una remontada ante Racing, al que venció 3-2 tras comenzar dos goles abajo.