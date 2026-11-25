Gimnasia y Tiro jugará el viernes su revancha ante Tristán Suárez
Después del empate registrado en el estadio Michel Torino, el equipo dirigido por el albo deberá buscar la clasificación como visitante.
Deportes
25 / 11 / 2026
La revancha frente a Tristán Suárez se disputará este viernes 28 de noviembre, a las 21, en Ezeiza, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
El panorama no será sencillo, ya que Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva y avanzará a las semifinales en caso de que se repita la igualdad. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro necesita conseguir una victoria para continuar en carrera por el segundo ascenso.
La programación de las revanchas
Viernes 28 de noviembre
19: Atlanta vs. Ciudad Bolívar.
21: Deportivo Morón vs. Colón.
21: Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro.
Sábado 29 de noviembre
20: Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy.