La revancha frente a Tristán Suárez se disputará este viernes 28 de noviembre, a las 21, en Ezeiza, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El panorama no será sencillo, ya que Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva y avanzará a las semifinales en caso de que se repita la igualdad. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro necesita conseguir una victoria para continuar en carrera por el segundo ascenso.

La programación de las revanchas

Viernes 28 de noviembre

19: Atlanta vs. Ciudad Bolívar.

21: Deportivo Morón vs. Colón.

21: Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro.

Sábado 29 de noviembre

20: Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy.