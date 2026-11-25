La oferta de pichones de paloma en una carnicería de Misiones se volvió viral después de aparecer en una recorrida televisiva. El comercio ofrecía una bandeja con dos unidades por $ 4.999, una escena que llamó la atención y circuló luego en redes sociales.

El caso no permite afirmar que el consumo de paloma se haya extendido en todo el país ni establecer una comparación de precios con la carne vacuna. Se trata de una oferta puntual, registrada en un comercio de la provincia, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los alimentos.

La presencia del producto también fue mencionada durante la cobertura de Crónica TV, que recorrió localidades como El Soberbio y 25 de Mayo. El periodista señaló que conocía el consumo de paloma en ámbitos rurales, pero que le resultaba llamativo encontrarla en venta dentro de un comercio.

El episodio recordó la difusión que había tenido la venta de carne de burro en la Patagonia. En ambos casos, la circulación de las imágenes puso el foco en los cambios en los hábitos de consumo, aunque ninguno de los dos hechos permite medir una tendencia nacional.

La caída del consumo de carne vacuna

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) estimó que el consumo de carne vacuna alcanzó 44,5 kilos por habitante por año en octubre de 2026. La cifra representó una baja del 11,2% frente al mismo período del año anterior.

El cálculo equivale a 5,6 kilos menos por habitante al año en comparación con octubre de 2025. Es un promedio basado en la disponibilidad de carne para el mercado interno y no indica que todas las personas hayan consumido exactamente esa cantidad.

Entre enero y octubre, el consumo aparente acumuló 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que durante los mismos diez meses del año anterior. Según el informe de CICCRA, la menor disponibilidad coincidió con una caída de la producción y un incremento de las exportaciones.

A la vez, los precios modificaron la relación de los hogares con los cortes vacunos. Los relevamientos citados en el informe de CICCRA registraron una suba interanual del 44,5% en la carne vacuna durante octubre, frente a una inflación general del 33% en el mismo período. La diferencia fue de 11,5 puntos porcentuales.