La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a encender la interna del Gobierno al insistir en la necesidad de implementar cambios "quirúrgicos" en el programa económico de cara a las elecciones del próximo año. En ese contexto, advirtió que no alcanza con proyectar una recuperación para 2028.

En una entrevista concedida a Bloomberg, la senadora reclamó que "las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse".

"El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon", argumentó Bullrich al explicar los motivos de su planteo.

La legisladora, que semanas atrás había deslizado la posibilidad de posicionarse como una alternativa electoral, consideró que el debate debe centrarse en cómo el programa económico "llega a todos los ciudadanos".

"No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028", sostuvo la exministra de Seguridad, y agregó: "Hay unas elecciones de por medio".

La advertencia de Bullrich sobre el peronismo

Con la mirada puesta en las próximas elecciones, Bullrich también analizó el escenario político de la oposición y, particularmente, la posibilidad de que el peronismo logre superar sus diferencias internas.

"Si decís 'no, nunca se van a unir', entonces planeás basándote en esa hipótesis, que nunca se van a unir. Luego se unen y ¡bum!", advirtió.

En esa misma línea, recordó la capacidad del peronismo para alcanzar acuerdos en escenarios adversos. "Y lo han demostrado en diferentes momentos, que han sido capaces de unirse en las circunstancias más difíciles", señaló al medio económico estadounidense.

Los cuestionamientos a Milei y las tensiones internas

Los planteos públicos de Bullrich sobre el rumbo económico no son nuevos. Sin embargo, tanto la senadora como el presidente Javier Milei aseguran que las diferencias no afectan su vínculo político.

"¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política", respondió el mandatario días atrás, cuando fue consultado por los cuestionamientos de la legisladora.

El nuevo pedido de modificaciones "quirúrgicas" se suma a las declaraciones que Bullrich realizó hace menos de una semana, cuando sostuvo que "hay muchas cosas intocables y otras que uno las tiene que discutir para llegar mejor a las elecciones".

Luego de que Milei negara la existencia de una interna en el Gobierno, la senadora defendió el intercambio de posiciones: "La discusión no es turbulencia, la discusión es sana".

No obstante, la cercanía de las elecciones y la estrategia parlamentaria que conduce Karina Milei desde la mesa política continúan generando tensiones con la titular de la bancada libertaria.

Bullrich permaneció menos de cuarenta minutos en la reunión que se desarrolló este martes en la Casa Rosada. Posteriormente, explicó que su salida estuvo relacionada con una agenda cargada de compromisos legislativos.

"Tengo una semana imposible. Mañana, (el informe de Diego) Santilli; pasado, la sesión con tema PASO; y viernes, (designación de) jueces. Además, tenía reuniones por ludopatía", detalló.

Bullrich volvió a hablar de una eventual candidatura presidencial

En medio de las diferencias dentro del oficialismo, la exministra de Seguridad volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia.

"Me veo presidenta si veo una representación social fuerte", expresó el lunes durante una entrevista en un streaming.

En tanto, en privado, integrantes de su equipo sostienen que la senadora no está interesada en convertirse en una eventual compañera de fórmula de Javier Milei.