La designación fue oficializada este miércoles a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, junto con la publicación del motu proprio mediante el cual el Pontífice dispuso la creación de este nuevo organismo.

Organismo pastoral en las cárceles

El Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y tendrá como misión establecer una red de coordinación entre las conferencias episcopales y las Iglesias particulares de distintos países.

Entre sus principales objetivos se encuentran impulsar la tarea evangelizadora en los penales, promover la formación y capacitación de quienes trabajan en el ámbito de la pastoral penitenciaria y defender la dignidad de las personas privadas de su libertad.

La iniciativa apunta a fortalecer y acompañar el trabajo de la Iglesia Católica en el contexto de la detención, a través de una estructura de alcance internacional.

García Cuerva estará al frente durante cinco años

El arzobispo porteño asumirá la coordinación de este servicio mundial por un período de cinco años, en una continuidad con la tarea que ya venía desarrollando por decisión del papa León XIV.

El 6 de diciembre de 2025, García Cuerva había sido nombrado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), en calidad de representante y enlace del Vaticano ante esa organización.