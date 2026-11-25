El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el presidente Javier Milei "no se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección" , al realizar una ferrea defensa del Gobierno Nacional en su primer informe de gestion que brinda en el Senado.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al iniciar su exposición.

Santilli brinda su primer informe de gestión desde que asumió como Jefe de Gabinete desde las 15.20, para cumplir el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Acompañado por el vicejefe de Gabinete, los vicejefes de Gabinete, Ignacio Devitt y de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, Santillí hizo una balance de la herencia que recibió el Gobierno y destacó los primeros logros del Gobierno.

“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Destacó que el presidente Milei se comprometió a ordenar el país y "asi lo hizo" y señaló que "sin "orden ganaban los piqueteres".

Santilli dijo que Milei "recibió un pais que era un caos" y recordó que asumió con una inflación del 211%.

En su discurso, Santilli señaló que eramos el hazmerreir del mundo: cepos, reguilaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó", dijo el ministro coordinador.

Datos económicos

Destacó que en los primeros años de Gobierno, Milei logró la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la baja de la pobreza del 57% al 32% y los tres años consecutivos de superávit financiero.

“Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”.

Agregó que "durante décadas se aprovecharon con la farsa del Estado presente, para agrandar un Estado que solo cobraba impuestos y generaba inflación. El Estado que nos dejaron tenía rutas abandonadas, obras fantasmas, hospitales que se caían a pedazos y escuelas sin clases”.

En ese sentido, recordó las restricciones para comprar productos en los supermercados, las remarcaciones permanentes de precios, las filas para cargar nafta por falta de combustible, los cortes de luz en verano, la falta de gas en invierno y las restricciones cambiarias y comerciales"

Santilli también destacó la aprobación de 30 proyectos de inversión bajo el RIGI por casi 80.000 millones de dólares y el crecimiento de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

Seguridad

En materia de seguridad, destacó que se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y que este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

En un tono electoral también se refirió al delito en la provincia de Buenos Aires, y ante las quejas del presidente del bloque Justicialista, José Mayans, prometió dar debate sobre este tema.

"El que las hace las paga", dijo mirando hacia la bancada peronista y apuntó que "tomen nota si pudimos en Rosario, se puede en el conurbano".

“Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano. Se puede en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes”, planteó.

Cierre de su informe

“El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó.

Y concluyó: “Esta vez, la Argentina no vuelve para atrás. Esta vez, la Argentina va para adelante”.