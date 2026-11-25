El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, junto a un equipo de la Fiscalía, representarán al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado que iniciará el próximo martes 1 de diciembre, contra tres hombres acusados como coautores del delito de homicidio criminis causa, en perjuicio de Adrián Pérez.

La audiencia será presidida por la jueza técnica Sandra Sánchez y según lo previsto, se extenderá hasta el próximo 3 de diciembre.

El martes 1 de diciembre se realizará la selección de los jurados que intervendrán en el proceso, 12 jurados titulares y 4 suplentes, cuya identidad se mantendrá en absoluta reserva. Finalizada la selección, se dará lugar a los alegatos iniciales de las partes.

El hecho que será sometido a juicio del jurado popular ocurrió el 2 de julio de 2024, cuando fue encontrada una camioneta incendiada en un camino alternativo que conduce al basural de General Mosconi. En la caja del vehículo se hallaba el cuerpo de Adrián Pérez, quien se desempeñaba como cobrador de bingos y viajaba frecuentemente al norte provincial.

La investigación, llevada adelante por la Unidad de Investigación GAP Tartagal, incluyó el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones, tareas que permitieron individualizar a tres hombres, de 32, 39 y 56 años, como sospechosos.

Según la hipótesis fiscal, los acusados habrían atacado a Pérez con un arma blanca para apoderarse de la recaudación que llevaba consigo y luego habrían incendiado el vehículo con el cuerpo en su interior, con el propósito de asegurar su impunidad.

El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue una lesión de arma blanca que comprometió uno de los pulmones. También estableció que los efectos del fuego sobre el cuerpo se produjeron cuando la víctima ya había fallecido.

La realización de este debate marcará un precedente para el distrito judicial Tartagal, al tratarse del primer proceso penal que se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurado.