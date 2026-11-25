El gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, para implementar en Salta el programa Centros de Familia, destinado a fortalecer el acompañamiento familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo de niños y adolescentes.

El acuerdo se instrumentará a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Mario Mimessi.

La iniciativa contempla dos líneas de acción: talleres y capacitaciones para padres y familias, y vouchers mediante tarjetas financieras no bancarias precargadas para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que perciban la Prestación Alimentar, destinados a facilitar su participación en actividades extracurriculares, recreativas y de formación.

El programa se implementará en esta primera etapa en Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, con un cupo total de 4.000 beneficiarios. En la ciudad de Salta ya hay 22 centros adheridos y se prevé ampliar la red hasta alcanzar 120 instituciones entre ambos municipios.

Durante el acto, Sáenz agradeció a Pettovello por el acompañamiento de Nación y destacó el trabajo conjunto para acercar programas y oportunidades a las familias salteñas. También resaltó el rol de los clubes deportivos y sociales como espacios de pertenencia y contención. «Un chico menos en la calle, un chico más en un club», expresó.

Además, valoró las propuestas de capacitación y emprendedurismo que se desarrollan en la Casona del Sur y anunció que, junto a Nación y el Ministerio de Educación provincial, se entregarán próximamente 226 antenas Starlink en parajes alejados para mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades educativas.

«Para que los chicos puedan estar conectados con el mundo, con Salta y, por sobre todas las cosas, con sus compañeros y con quienes viven en su provincia», señaló. Finalmente, agradeció al Ministerio de Capital Humano por «estar donde tiene que estar: cerca de la gente».

A seguir trabajando por Salta, a seguir demostrando que juntos se pueden lograr muchas cosas, expresó al tiempo que reiteró su reconocimiento al Ministerio de Capital Humano por “estar donde tiene que estar: cerca de la gente”, concluyó el mandatario.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi destacó el compromiso del gobernador Sáenz con las políticas sociales y afirmó que «el equilibrio fiscal nunca ha sido a costa del desarrollo social». En ese sentido, valoró que la Provincia mantenga los recursos destinados al acompañamiento de las familias y subrayó la premisa del mandatario de «pensar primero siempre en Salta».

Asimismo, agradeció a la ministra Pettovello por el acompañamiento de Nación y la continuidad de distintos programas sociales en la provincia, entre ellos el abordaje focalizado y Ver para Ser Libres. Sobre Centros de Familia, señaló que su objetivo es «fortalecer ese vínculo familiar a través de las instituciones deportivas, culturales y sociales de nuestra provincia».

Mariano Uset, subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano, explicó que el programa permitirá que niños y adolescentes de familias vulnerables accedan a distintas actividades, no solo deportivas, sino también culturales, artísticas y educativas, como idiomas y música. También destacó la importancia de acercar las políticas públicas a las realidades de cada provincia.

En tanto, Daniela Chávez, del Club República de Castañares , valoró la iniciativa como una herramienta para acompañar y fortalecer el trabajo cotidiano de las instituciones, y expresó su expectativa de que más espacios puedan incorporarse.

El convenio

En el marco del convenio, el Ministerio de Capital Humano tendrá a su cargo el financiamiento y la entrega de los vouchers. También brindará el ciclo de capacitaciones teórico-prácticas denominado “Criar en Libertad”, destinado a agentes sociocomunitarios que designe la Provincia, además de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social será responsable de planificar, ejecutar y evaluar las actividades, coordinar la entrega de las tarjetas y realizar el seguimiento de los beneficiarios y de los centros participantes. El convenio establece una vigencia que contempla seis pagos mensuales de $24.000 en vouchers por beneficiario.

Inscripciones

En Salta capital, las inscripciones se realizarán hasta el 27 de noviembre:

Miércoles 25: de 9 a 12, en el Club Las Águilas (Primera Junta); y de 17 a 20, en los clubes Mitre y Cachorros.

Jueves 26: de 9 a 12, en la Secretaría de Deportes; y de 17 a 20, en el centro de Castañares y la Biblioteca San Francisco.

Viernes 27: de 17 a 20, en Juventud Antoniana y Central Norte.

En Orán, las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 27 en el nuevo Centro Municipal.

El acto fue en la Casona del Sur, donde previamente el mandatario junto a la ministra nacional recorrió el taller de herrería y saludaron a las mujeres participantes.

En la oportunidad además se realizó la entrega simbólica de dos posnet a los clubes barriales. Participaron autoridades provinciales, representantes vecinales y comunidad.

