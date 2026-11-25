La Policía de Salta, por medio de efectivos del Grupo de Intervención Conjunta detuvieron a un hombre de 23 años en la localidad de Embarcación, luego de detectar que transportaba sustancia estupefaciente en una motocicleta.

La intervención tuvo lugar en calle Buenos Aires, cuando los uniformados identificaron al conductor y fiscalizaron el rodado. Durante el control, encontraron en el baúl de la motocicleta un envoltorio rectangular con sustancia estupefaciente.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de Drogas Peligrosas, que confirmó que se trataba de cocaína. Se secuestraron 7.960 dosis de la sustancia, además de la motocicleta y un teléfono celular.

Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación.